Rīgas siltums во время чрезвычайного положения снизит тариф и не будет начислять пеню

Предприятие Rīgas siltums в связи с чрезвычайным положением из-за Covid-19 не будет взимать штраф за просроченные платежи и отключать отопление, а с 1 апреля снизит тариф на теплоэнергию, сообщила представитель предприятия Линда Ренце.

"В этой ситуации все должны действовать ответственно и сплоченно, поэтому в рамках своих возможностей мы решили ввести меры поддержки для наших клиентов, не взимая штрафы и продолжая подачу теплоэнергии даже в том случае, если платеж просрочен", — сказал руководитель предприятия Нормунд Талцис.

Также уже с 1 апреля вступит в силу пониженный тариф на теплоэнергию — в дальнейшем он будет составлять 48,08 евро за мегаватт-час без НДС, что на 7,4% меньше, чем в настоящее время.

"Это будет самый низкий тариф на теплэнергию среди крупнейших городов Латвии", — подчеркнули в компании.