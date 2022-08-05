Rīgas Siltums закончил проверку; не все дома снова подключены к горячей воде

Предприятие Rīgas Siltums закончило проводить гидравлическую проверку на правом берегу Даугавы. Однако, есть дома, которые после этого не были подключены к горчей воде.

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Это значит, что во время работ по этим адресам были констатированы повреждения в теплосетях. Специалисты Siltumserviss Rīga работают над тем, чтобы по возможности быстрее возобновить подачу горчей воды в этих домах. Список зданий приведен на домашней странице Rīgas Siltums.

На данный момент Siltumserviss Rīga постепенно возобновляет подачу теплоэнергии (горячей воды) на правом берегу Даугавы. Она будет возобновлена до 00.00 часов 6 августа.