Rīgas ūdens доверил создание портала людям, провалившим проект Skolas.lv

Создание портала муниципального предприятия Rīgas ūdens, который должен стоить Риге 370 000 евро, задерживается на год, сообщает передача Nekā personīga на TV3.

Создать портал было решено еще три года назад. Планировалось, что на нем можно будет сдавать показания счетчиков, оплачивать счета и сообщать о поломках. Разработку за 370 000 евро поручили компании Softikom. Ее глава Инесе Глудите была главой Департамента информационных технологий при Министерстве образования в то время, когда министерство пыталось создать портал skolas.lv. Проект не удался, и Латвии пришлось вернуть европейские деньги. В 2015 году Генпрокуратура начала по этому делу уголовный процесс, но в 2017 Экономическая полиция закрыла его за отсутствием состава преступления.

Конкурс закупок Rīgas ūdens объявил в 2017 году. Самый дешевый проект стоил 48 000 евро, самый дорогой — 400 000. Было выбрано второе по стоимости предложение — за 371 700 евро. Компания должна была закончить разработку портала в начале 2019 года. В Rīgas ūdens журналистам сказали, что не спрашивали о причинах задержки и им важен результат. Кроме того, в соответствии с договором к компании Softikom были применены штрафные санкции. Пока что Softikom получил от Rīgas ūdens 50 000 евро, а остальные деньги получит тогда, когда проект будет готов. Возможно, это произойдет уже в марте, пояснили в Rīgas ūdens.

Портал Skolas.lv должен быть стать "местом встречи" всех участников системы образования — учащихся, преподавателей, родителей, чиновников. Там должна была быть собрана вся информация по образовательному процессу в Латвии, а также разные е-услуги общим числом порядка 20 штук. Речь, несмотря на название, шла не только о школьном образовании, но также профессиональном и высшем. На Skolas.lv должны были быть: