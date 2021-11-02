Rīgas ūdens не будет временно взимать проценты за просрочку платежа
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Муниципальное предприятие SIA Rīgas ūdens приняло решение с 1 ноября временно не взимать проценты за просрочку платежа за полученные услуги.

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Представитель Rīgas ūdens Арутр Муцениекс пояснил, что решение принято "из-за сложной эпидемиологической и экономической ситуации в стране ".

В то же время предприятие Rīgas ūdens призывает жителей по возможности оплачивать счета в указанные сроки и в полном объеме, а в случаях, когда это невозможно, компания предлагает заключить договор с прилагаемым графиком платежей.

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LETA

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LETA

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