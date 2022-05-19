Rīgas ūdens пожертвует Украине 10 000 евро
Foto: LETA

Рижское муниципальное предприятие Rīgas ūdens пожертвует на обеспечение работы водного хозяйства Украины 10 000 евро. Разрешение перечислить эту сумму сегодня выдал Комитет Рижской думы по финансовым и административным делам.

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Необходимая сумма будет перечислена на счет Ziedot.lv.

Как пояснили в Рижской думе, пожертвование предназначено для Украинской ассоциации предприятий водоснабжения и канализации, которой из-за агрессии России очень сложно обеспечивать оказание полноценных услуг.

Окончательно решение будет принято на заседании Рижской думы. Как сообщалось, на этой неделе Рижская дума решила пожертвовать через фонд Ziedot.lv 200 000 евро на общую поддержку жителей Украины.

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