Rīgas ūdens проиграл спорное дело потребителю услуг
Foto: LETA

Комиссия по регулированию общественных услуг (Регулятор) вынесла вердикт по иску между ООО Rīgas ūdens и занимающейся обслуживанием жилого дома фирмы Lanis Plus. Изначально Rīgas ūdens как поставщик связанных с водопроводом услуг отказывался заключить новый договор, ссылясь на то, что один из предыдущих договоров, заключенных Lanis Plus с другими жильцами, не был выполнен.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Регулятор в итоге постановил, что действия Rīgas ūdens являются противоправными: компания должна решать эти вопросы по отдельности: отдельно заниматься проблемой, возникшей с предыдущим договором, и при этом предоставить товариществу владельцев квартир право получать услуги водопровода.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas ūdens
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?