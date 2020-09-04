Rīgas ūdens проиграл спорное дело потребителю услуг

Комиссия по регулированию общественных услуг (Регулятор) вынесла вердикт по иску между ООО Rīgas ūdens и занимающейся обслуживанием жилого дома фирмы Lanis Plus. Изначально Rīgas ūdens как поставщик связанных с водопроводом услуг отказывался заключить новый договор, ссылясь на то, что один из предыдущих договоров, заключенных Lanis Plus с другими жильцами, не был выполнен.

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Регулятор в итоге постановил, что действия Rīgas ūdens являются противоправными: компания должна решать эти вопросы по отдельности: отдельно заниматься проблемой, возникшей с предыдущим договором, и при этом предоставить товариществу владельцев квартир право получать услуги водопровода.