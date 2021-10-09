Ригу посетит госсекретарь США Энтони Блинкен
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В ноябре совещание министров иностранных дел стран НАТО, которое будет проводиться в Риге, посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом в интервью Латвийскому телевидению рассказал посол США в Латвии Джон Карвайл.

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По словам Карвайла, на совещании будут приняты различные решения, но они не связаны с военной сферой, потому что руководители МИД не занимаются такими вопросами.

"В центре обсуждений будут темы безопасности и сотрудничества. И мы действительно ожидаем, что Ригу посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Прошло много времени с тех пор, когда Латвию посещал госсекретарь США", - сказал посол.

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rus.DELFI.lv LETA

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