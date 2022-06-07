Ригу с визитом посетит лидер демократического движения Беларуси Тихановская
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На этой неделе — 8 и 9 июня — в Риге с визитом будет находиться лидер демократического движения Беларуси Светлана Тихановская.

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В МИД Латвии сообщили, что она встретится с президентом Эгилом Левитсом, председателем Сейма Инарой Мурниеце, а также депутатами парламента.

Кроме того, запланирована встреча с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, главой внешнеполитического ведомства Латвии Эдгаром Ринкевичем, мэром Риги Мартиньшем Стакисом и бывшим председателем Народного фронта Латвии Ромуальдом Ражуксом.

В рамках визита запланировано также выступление Светланы Тихановской перед депутатами Сейма.

В МИД Латвии пояснили, что лидер белорусского демократического движения посетит Центр поддержки жителям Украины, Музей оккупации и офис Совета министров Северных стран.

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