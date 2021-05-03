Ригу в честь 4 мая украсит композиция "Цветочная Латвия", по городу проедет музыкальный ретро-трамвай

В этом году во время празднования 31-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики Ригу традиционно украсит композиция "Цветочная Латвия", а также объект городской среды — буквы LATVIJA у памятника Свободы. Жители смогут участвовать онлайн в программе праздничных мероприятий с концертами, кинопоказами и выставками, сообщает портал городского самоуправления.

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Атмосферу праздника в городе создаст оркестр Rīga со своим передвижным концертом: ретро-трамвай превратится в платформу для выступлений и вместе с музыкантами проедет почти по десятку районов Риги — от Иманты до Юглы и от Кенгарагса до Саркандаугавы. Наряду с традиционной цветочной композицией в этом году на площади Бривибас появится и объект городской среды — буквы LATVIJA.

И в этом году 4 мая можно будет увидеть композицию "Цветочная Латвия", она традиционно разместится у памятника Свободы.

"Во время этой пандемии в городе особенно важно ощущение праздника и радости. Сейчас в Риге будет отмечаться национальный праздник, затем столица примет чемпионат мира по хоккею, а потом наступит лето, и на протяжении всего лета у рижан будут отличные возможности для отдыха и досуга в городе. Мы запланировали новые подходы к празднованию важных для государства дат. Рижан порадует передвижной концерт, мы позаботимся и о том, чтобы и праздник хоккея в городе на прошел незамеченным, а летом сделаем все возможное, чтобы создать в городе жизнерадостную атмосферу, реализуя концепцию "Лето на улицах Риги", — рассказал председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Во время празднования, когда необходимо со всей ответственностью соблюдать меры эпидемиологической безопасности, разнообразная программа мероприятий будет доступна всем желающим онлайн. Концерты, кинопоказы и выставки организуют рижские центры культуры, а марафон латвийского кино — Латвийский национальный киноцентр.

В преддверии праздника четыре дня в 12:00 центр культуры "Ильгюциемс" приглашает на просмотр тематического видеоцикла Rīga, skani! Rīga, skani! Kas to Rīgu skandināja?, — его сюжеты дополнят народные песни в исполнении фольклорного коллектива Laiksne.

В день праздника все желающие смогут посмотреть латвийское кино на сайте Национального киноцентра filmas.lv, а на домашней странице центра культуры "Малая гильдия" будет показан документальный фильм Ромуальда Пипарса Monētas dubultportrets.

В этом году празднику cвободы посвящена обширная концертная программа. Центр культуры Ritums приглашает зрителей на концерт Akmeņu stāsti с участием этно-фолк-группы Tā kā pērn, а вокальная группа Putni порадует концертом Ziedi koši, Latvija! в центре культуры "Ильгюциемс". Произведения Артура Маскатса, Ринголда Оре, Эмила Дарзиньша и других латышских композиторов, а также стихи Александра Чака прозвучат на концерте Es un šis laiks, организованном центром культуры "Иманта".

Дворец культуры ВЭФ приглашает жителей на праздничный концерт Dziesma Latvijai, где выступят солистка Элина Шимкус, государственный камерный оркестр Sinfonietta Rīga и солисты под управлением дирижера Айнарса Рубикиса. Актриса Карина Татаринова вместе с музыкантами предложит зрителям концертный спектакль Latvija, mēs ejam tālāk!, подготовленный дворцом культуры "Зиемельблазма", а концертная организация Ave Sol приглашает насладиться выступлениями флейтистки Диты Кренберги, тенора Яниса Куршевса и пианистки Агнесе Эглини на концерте Ziedu svētki.

В программу государственного праздника традиционно включен и концерт Mūsu Latvija оркестра Rīga и солистов-инструменталистов. Народный любимец, солист Даумант Калниньш вместе с музыкантами в день праздника порадует публику концертом Apskauj Latviju, который устраивает Малая гильдия.

4 мая городскую среду украсят праздничный плакат художницы Илзе Крукле, композиция "Цветочная Латвия", буквы LATVIJA на площади Свободы, арт-объект художницы Кристины Плауде Liesma ("Пламя") на перекрестке улицы Элизабетес и бульвара Бривибас, и, конечно, государственные символы — флаги Латвийской Республики. Всего в городе будет 1053 флага и несколько объектов городской среды — флаговых конструкций. Кроме того, организуется несколько выставок: в парке дворца культуры "Зиемельблазма" будет работать интерактивная экспозиция "Возрождение демократии", а в Парке Победы появится выставка объектов городской среды Pastaiga pa "Triumfa arkādi" ("Прогулка по Триумфальной аркаде") — пешеходная тропа, отражающая темы борьбы, победы и поражения в то время, когда человечество вот уже больше года ждет одной, общей для всех победы.

Программу государственного праздника поддерживают Рижская дума, Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. Программа мероприятий с указанием времени их проведения, с перечислением участвующих артистов и аннотациями, а также с адресами сайтов и учетных записей в соцсетях доступна на сайте www.kultura.riga.lv Многие мероприятия в формате онлайн будут доступны также после праздника.