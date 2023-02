Рихард Колс послал российскую делегацию в ОБСЕ вслед за "русским военным кораблем"

Председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Национальное объединение), участвуя в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), "послал" российскую делегацию по маршруту военного корабля.

Во время своего выступления Колс указал собравшимся, что единственное сообщение, которое следует донести до российской делегации, это: "Русский корабль, пошел нах*й!".

Перед этим депутат заявил, что его огорчает допуск делегации из РФ к заседанию ассамблеи ОБСЕ. Кроме того, среди представителей РФ в ОБСЕ есть люди, которые находятся в санкционных списках и голосовали за аннексию территорий Украины, отметил Колс.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN