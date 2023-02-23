Рихард Колс послал российскую делегацию в ОБСЕ вслед за "русским военным кораблем"

Председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Национальное объединение), участвуя в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), "послал" российскую делегацию по маршруту военного корабля.

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Во время своего выступления Колс указал собравшимся, что единственное сообщение, которое следует донести до российской делегации, это: "Русский корабль, пошел нах*й!".

Перед этим депутат заявил, что его огорчает допуск делегации из РФ к заседанию ассамблеи ОБСЕ. Кроме того, среди представителей РФ в ОБСЕ есть люди, которые находятся в санкционных списках и голосовали за аннексию территорий Украины, отметил Колс.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика.

To the disgrace that is the presence of the #Russian delegation of sanctioned war criminals at the @oscepa, I can only repeat what #Ukrainian border guards so eloquently put nearly a year ago when addressing a particular Russian warship. #OSCEPA #OSCE pic.twitter.com/FQxEXSGvpN — Rihards Kols (@RihardsKols) February 23, 2023

Фраза про русский корабль стала использоваться после того, как в первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили остров Змеиный, который находится в Черном море, недалеко от дельты Дуная. В соцсетях была опубликована аудиозапись, в которой экипаж военного корабля призывает солдат украинского гарнизона сдаться, но они отказываются это делать и "посылают" корабль в известном направлении.

Часть из украинских военных с острова Змеиный попали в российский плен. Позже они вернулись в Украину после обмена военнопленными. Защитники острова Змеиный были освобождены.

"Русским военным кораблем", задействованным на острове Змеиный, был флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва", который был потоплен украинской армией 14 апреля прошлого года.