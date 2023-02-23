Рихард Колс послал российскую делегацию в ОБСЕ вслед за "русским военным кораблем"
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Национальное объединение), участвуя в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), "послал" российскую делегацию по маршруту военного корабля.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во время своего выступления Колс указал собравшимся, что единственное сообщение, которое следует донести до российской делегации, это: "Русский корабль, пошел нах*й!".

Перед этим депутат заявил, что его огорчает допуск делегации из РФ к заседанию ассамблеи ОБСЕ. Кроме того, среди представителей РФ в ОБСЕ есть люди, которые находятся в санкционных списках и голосовали за аннексию территорий Украины, отметил Колс.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика.

Фраза про русский корабль стала использоваться после того, как в первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили остров Змеиный, который находится в Черном море, недалеко от дельты Дуная. В соцсетях была опубликована аудиозапись, в которой экипаж военного корабля призывает солдат украинского гарнизона сдаться, но они отказываются это делать и "посылают" корабль в известном направлении.

Часть из украинских военных с острова Змеиный попали в российский плен. Позже они вернулись в Украину после обмена военнопленными. Защитники острова Змеиный были освобождены.

"Русским военным кораблем", задействованным на острове Змеиный, был флагман Черноморского флота России, ракетный крейсер "Москва", который был потоплен украинской армией 14 апреля прошлого года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (13) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
Жизнь – это не только работа: как быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома