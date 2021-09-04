Rimi Latvia изымает из торговли куриные окорочка без костей и кожи производства SuperDrob S.A.

Предприятие Rimi Latvia отзывает из торговли продукцию производства SuperDrob S.A. — куриные окорочка без костей и кожи, сообщает Продовольственно-ветеринарная службы.
Упаковка с 500 граммами продукта поставляется Bono Food. Причина отзыва продукции — возможное микробиологическое заражение или бактерии сальмонеллы. Срок действия продукта истекает 4 сентября.
Rimi Latvia на своем сайте предлагает покупателям вернуть товар в магазине до 12 сентября. Квитанция о покупке не требуется.
Если у клиентов возникнут дополнительные вопросы, Rimi просит позвонить по бесплатному номеру компании 80000180.
Компания приносит извинения за доставленные неудобства.
Esam saņēmuši informāciju, ka pārtikas tirgotājs @RimiLatvija atsauc no tirdzniecības atkaulotus cāļu šķiņķus bez ādas "Rimi" 500g, EAN 4752050017281, derīguma termiņš — 04.09.2021., piegādātājs — BONO FOOD, SIA, ražotājs — SuperDrob S.A. Vairāk — https://t.co/RWmCR3o7z1 pic.twitter.com/tUKlj6I7c0— PVD (@pvd_gov_lv) September 3, 2021