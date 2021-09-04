Rimi Latvia изымает из торговли куриные окорочка без костей и кожи производства SuperDrob S.A.
Foto: Pubicitātes foto: Pārtikas un veterinārā dienests

Предприятие Rimi Latvia отзывает из торговли продукцию производства SuperDrob S.A. — куриные окорочка без костей и кожи, сообщает Продовольственно-ветеринарная службы.

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Упаковка с 500 граммами продукта поставляется Bono Food. Причина отзыва продукции — возможное микробиологическое заражение или бактерии сальмонеллы. Срок действия продукта истекает 4 сентября.

Rimi Latvia на своем сайте предлагает покупателям вернуть товар в магазине до 12 сентября. Квитанция о покупке не требуется.

Если у клиентов возникнут дополнительные вопросы, Rimi просит позвонить по бесплатному номеру компании 80000180.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

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