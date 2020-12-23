Rimi продлевает время работы магазинов, больницы готовятся к вакцинации. Главное о Covid-19 на 23 декабря

В региональных больницах в Даугавпилсе, Резекне и Екабпилсе начались подготовительные работы для начала вакцинации против Covid-19. Муниципальная полиция сообщила, что не будет проводить специальных рейдов для контроля домашних праздников в Риге. Репатрианты из Великобритании вернутся в Латвию 28 декабря. Rimi продлевает время работы магазинов в предпраздничный период. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 23 декабря.

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Цифры. В Латвии за минувшие сутки выявили 1145 новых случая Covid-19. Скончались 20 человек. Всего во вторник были проведены 12 155 анализов. С начала пандемии коронавирусом в Латвии заболели 33 484 человек. В больницах лечатся 948 пациентов с Covid-19, 48 из них находятся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3737 новых случаев коронавируса, 50 человек скончались. Полиция активно патрулирует дороги, контролируя передвижение людей по стране. На въезде в большие города со среды работают блокпосты.

В Эстонии за минувшие сутки скончались пять пациентов с коронавирусом, выявлено 664 новых случаев заражения — это 11,4% от 5824 проанализированных тестов. На данный момент в больницах лечится 371 пациент.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 78,6 млн человек во всем мире, свыше 1,7 млн скончались, более 55,3 млн пациентов поправились.

Половина новых случаев Covid-19 выявлена в Риге и Даугавпилсе. Из выявленных во вторник 1145 новых случаев Covid-19 половина зарегистрирована в Риге и Даугавпилсе. Третье местo пo числу забoлевших за пoследние две недели занимает Елгава.

Региональные больницы готовятся к вакцинации. В региональных больницах в Даугавпилсе, Резекне и Екабпилсе ведутся необходимые подготовительные работы для начала вакцинации против Covid-19. Вовлеченный в процесс вакцинации персонал проходит обучение в соответствии с рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения, Государственным агентством лекарств, Национальной службой здравоохранения, Центром профилактики и контроля заболеваний и Государственным советом по иммунизации.

Полиция в Риге не будет выслеживать проведение домашних праздников. В праздничные дни муниципальная полиция не будет проводить специальных рейдов для контроля домашних праздников в Риге, но будет принимать звонки и реагировать на возможные марушения правил эпидемиологической безопасности. За несоблюдение правил эпидемиологической безопасности физическим лицам грозит штраф в размере от 10 до 2000 евро.

Репатрианты из Великобритании вернутся в Латвию 28 декабря. Министерства Латвии, Литвы и Эстонии 28 декабря организуют совместный репатриационный рейс из аэропорта Гатвик в Лондоне. Рейс осуществит латвийская национальная авиакомпания airBaltic. Билетов на этот рейс в свободной продаже не будет. Посольства трех стран Балтии строго рассмотрят критерии и составят списки репатриантов.

Rimi продлевает время работы магазинов в предпраздничный период. Чтобы не способствовать столпотворению покупателей, которые хотят приобрести угощение к праздничному столу, магазины Rimi 23, 29 и 30 декабря продлевают время работы на один час — до 23:00. Во всех магазинах Rimi уменьшено количество корзин и тележек, чтобы оно соответствовало допустимому количеству покупателей. Покупатели без масок и люди, неправильно их использующие, обслуживаться не будут.

Спецназ полиции разогнал вечеринку. Во время проверки соблюдения эпидемиологических требований сотрудники Госполиции повторно разогнали вечеринку в столичном ночном клубе Violet. Проверка была проведена в ночь на 19 декабря при содействии бойцов спецназа полиции. На нарушителей составили 42 протокола об административных нарушениях.

История дня. Что ждет рынок недвижимости в Латвии. Эксперты полагают, что цены на квартиры в новостройках в эпоху коронавируса не снизятся, а будут только расти, что повлияет и на рост цен на серийное жилье. По сравнению с другими странами Балтии, в Риге квартиру в новом проекте можно приобрести сравнительно дешево, однако в будущем спрос, возможно, превысит предложение.