Римшевича лишили иммунитета члена совета ЕЦБ: в Латвии его продолжат судить по делу о взяточничестве
Foto: F64

Суд ЕС признал, что бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич не обладает иммунитетом члена совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) в уголовном процессе против него.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во вторник суд вынес решение об отмене иммунитета Римшевича.

Сейчас уголовное дело Римшевича находится на рассмотрении в суде Рижского района в Юрмале, который приостановил производство, чтобы обратиться в суд ЕС по ряду вопросов, связанных с иммунитетом Римшевича как члена совета ЕЦБ. Суд запросил ответ о том, может ли вестись против Римшевича уголовное преследование на уровне государства или это противоречит иммунитету, предусмотренному в законе о ЕЦБ.

Римшевич и бизнесмен Марис Мартинсонс были задержаны в феврале 2018 года. Им предъявлено обвинение во взяточничестве.

Римшевича обвиняют в получении взятки в форме- оплаченной поездки на отдых, а также в получении денежной взятки. Его также обвиняют в отмывании денег. Римшевич отрицает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Дело начато по заявлению двух представителей Trasta komercbanka, которые фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы. Известно, что это Виктор Зиемелис, бывший член правления Trasta komercbanka, и ныне покойный бывший акционер Игорь Буймистер.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Trasta komercbanka Банк Латвии Илмар Римшевич
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта