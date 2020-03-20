Ринкевич: 4 273 латвийца находятся на пути в Латвию или только что прибыли

В настоящее время 4 273 латвийца находятся на пути в Латвию или только что прибыли на родину. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Из них: 2 838 латвийцев добираются домой из Европы, 1082 — из Азии, Африки и Австралии, 353 — из Южной и Северной Америки.

В интервью Rīta Panorāma глава внешнеполитического ведомства Латвии отметил, что среди тех, кто записался на репатриацию, есть студенты, туристы, а также лица, которые отправились за границу в командировку или по рабочим делам. Он также отметил, что среди желающих вернуться на родину не только репатрианты, но и реэмигранты.

Министр иностранных дел сообщил, что МИД планирует завершить вс репатриационные рейсы до 27 марта. Он также выразил надежду, что все возвращающиеся будут строго соблюдать все требования безопасности и помнить, что за их нарушение полагается наказание.