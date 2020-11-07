Ринкевич: Байден должен найти баланс между внешней и внутренней политикой США

Для США и всего мира важно, чтобы новый президент США Джо Байден нашел баланс между внешней и внутренней политикой, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Министр пожелал Байдену найти пути для достижения единства в американском обществе. Ринкевич подчеркнул, что во многих штатах действующие президенты Дональд Трамп и Байден получили очень сходное число голосов, отличающееся на один процентный пункт, за обоих кандидатов проголосовало рекордное число избирателей, и это означает, что Байдену предстоит титаническая работа.

Комментируя сотрудничество Латвии с новой администрацией США, министр отметил, что остается в силе сказанное до президентских выборов: отношения Латвии как демократическими, так и республиканскими администрациями, а также представителями обеих партий в конгрессе США всегда были хорошими и продуктивными.

"Есть основания думать, что сотрудничество продолжит в сфере безопасности. Важно сохранить тесное сотрудничество в экономике, энергетике, информационных технологиях и других сферах", - сказал Ринкевич.

Министр пояснил что Байден, как бывший сенатор и вице-президент очень хорошо ориентируется в вопросах НАТО и безопасности стран Балтии. Ринкевич напомнил, что Байден в свое время поддержал присоединение стран Балтии к НАТО, и у будущего президента есть четкое понимание, какие вызовы стоят перед Латвией.

Как уже сообщалось, ведущие американские СМИ сообщили о победе Джо Байдена в выборах президента США. Теперь отрыв Байдена от Трампа в общем зачете превышает необходимые для победы 270 голосов выборщиков по оценке всех крупнейших СМИ. Минимальное число голосов (273) Трампу отдает ABC News, максимальное (290) — прореспубликанский Fox News, который уже засчитал Байдену победу в Аризоне и Неваде.