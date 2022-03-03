Ринкевич: Беларусь — тоже агрессор, к ней нужно применять такие же санкции, что и к России
Foto: LETA

Вовлечение Беларуси в развязанную Россией войну против Украины означает, что эта страна является таким же агрессором, поэтому против нее должны быть направлены равноценные санкции, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, сегодня Ринкевич в Вильнюсе встречался с министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс, Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и Великобритании Элизабет Трасс, чтобы обсудить развитие ситуации на Украине и последующие ответные шаги против России и Беларуси.

Ринкевич отметил, что Россия, не сумев осуществить первоначальный план молниеносной войны на Украине, перешла к массированным атакам, в результате которых разрушены объекты гражданской инфраструктуры и гибнут мирные жители. Главы МИД были едины во мнении, что необходимо использовать международные правовые механизмы, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления.

Глава латвийского МИД положительно оценил твердую позицию Великобритании в отношении России и Беларуси и поддержку Украины, отметив, что на агрессора нужно продолжать оказывать решительное и координированное международное давление на дипломатическом, политическом и экономическом уровне. Министр высоко оценил также поддержку Великобритании увеличению военного присутствия НАТО на восточном фланге.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд