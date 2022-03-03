Ринкевич: Беларусь — тоже агрессор, к ней нужно применять такие же санкции, что и к России

Вовлечение Беларуси в развязанную Россией войну против Украины означает, что эта страна является таким же агрессором, поэтому против нее должны быть направлены равноценные санкции, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел, сегодня Ринкевич в Вильнюсе встречался с министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс, Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и Великобритании Элизабет Трасс, чтобы обсудить развитие ситуации на Украине и последующие ответные шаги против России и Беларуси.

Ринкевич отметил, что Россия, не сумев осуществить первоначальный план молниеносной войны на Украине, перешла к массированным атакам, в результате которых разрушены объекты гражданской инфраструктуры и гибнут мирные жители. Главы МИД были едины во мнении, что необходимо использовать международные правовые механизмы, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления.

Глава латвийского МИД положительно оценил твердую позицию Великобритании в отношении России и Беларуси и поддержку Украины, отметив, что на агрессора нужно продолжать оказывать решительное и координированное международное давление на дипломатическом, политическом и экономическом уровне. Министр высоко оценил также поддержку Великобритании увеличению военного присутствия НАТО на восточном фланге.