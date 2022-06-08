Ринкевич: белорусское общество может рассчитывать на поддержку Латвии в борьбе за демократические свободы
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Белорусское общество может рассчитывать на долгосрочную поддержку Латвии в борьбе за демократические свободы, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД), министр подчеркнул, что требования об освобождении всех политзаключенных и проведении новых выборов в присутствии международных наблюдателей остаются без изменений. Если не будет видимых улучшений в области прав человека, Латвия продолжит поддержку санкций.

Министр пообещал продолжить поддержку, которую Латвия оказывает представителям белорусского гражданского общества с августа 2020 года. Министр также подчеркнул, что представителям демократических сил Беларуси важно иметь общее понимание и работать над реформами, необходимыми в стране.

Обсуждая ситуацию в регионе, Ринкевич подтвердил, что Латвия четко понимает — войну России на Украине поддерживает режим Лукашенко, а не народ Беларуси. Тихановская, со своей стороны, поблагодарила Латвию за помощь белорусскому обществу и объяснила свою позицию по вопросу соблюдения основных демократических прав белорусского народа.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата