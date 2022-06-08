Ринкевич: белорусское общество может рассчитывать на поддержку Латвии в борьбе за демократические свободы

Белорусское общество может рассчитывать на долгосрочную поддержку Латвии в борьбе за демократические свободы, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской.

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Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД), министр подчеркнул, что требования об освобождении всех политзаключенных и проведении новых выборов в присутствии международных наблюдателей остаются без изменений. Если не будет видимых улучшений в области прав человека, Латвия продолжит поддержку санкций.

Министр пообещал продолжить поддержку, которую Латвия оказывает представителям белорусского гражданского общества с августа 2020 года. Министр также подчеркнул, что представителям демократических сил Беларуси важно иметь общее понимание и работать над реформами, необходимыми в стране.

Обсуждая ситуацию в регионе, Ринкевич подтвердил, что Латвия четко понимает — войну России на Украине поддерживает режим Лукашенко, а не народ Беларуси. Тихановская, со своей стороны, поблагодарила Латвию за помощь белорусскому обществу и объяснила свою позицию по вопросу соблюдения основных демократических прав белорусского народа.