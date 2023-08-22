Ринкевич держит паузу — новый премьер-министр не назван. В Рижский замок приглашены пять партий

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, завершив марафон консультаций о формировании правительства со всеми 7 политическими силами, представленными в Сейме, во вторник, 22 августа все же не номинировал премьер-министра. Вместо этого Ринкевич пригласил к себе в Рижский замок пять партий, сообщила Президентская канцелярия.

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Встреча назначена на среду, 23 августа, на 15.00.

На аудиенцию к Ринкевичу приглашены представители пяти политических сил, которые рассматриваются в качестве потенциальных членов правящей коалиции — "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян, "Объединенного списка", Национального объединения и "Прогрессивных". Оппозиционные "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса и "Стабильность" Алексея Росликова в этом туре консультаций участия не принимают.

В пресс-релизе, распространенном Президенткой канцелярией, Эдгар Ринкевич подчеркнул, что от пяти политических сил, приглашенных вновь на переговоры, "

получил принципиальную поддержку выдвинутых мной целей государственного развития и неотложных дел, которые нужно выполнить".

"Уважая программное видение политических сил и нынешнюю деятельность этих сил в парламенте, считаю, что новый Кабинет министров необходимо создать с по возможности широкой поддержкой большинства Сейма. Эта модель правительства была бы оптимальной и дееспособной при принятии ряда конкретных решений по существенным для жителей Латвии вопросам", — заявил президент. Также Ринкевич напомнил о том, что ближайшая задача, которая встанет перед новым правительством — обсуждение и утверждение государственного бюджета на 2024 год.

Напомним, что 21 и 22 августа президент Эдгар Ринкевич провел политические консультации о формировании правительства со всеми партиями, представленными в 14-м Сейме.

Официально выдвинут только один кандидат в премьер-министры — это министр благосостояния Эвика Силиня от "Нового Единства". Поддержать Силиню готовы находящиемся сейчас в оппозиции Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные", суммарно у трех политических сил 52 голоса в Сейме.

Партнеры "Нового Единства" по ушедшему в отставку правительству Кришьяниса Кариньша — "Объединенный список" и Национальное объединение — настроены менее оптимистичны. Национальное объединение указывает на идеологические разногласия с "Прогрессивными", и подчеркивает, что не видит смысла усиливать коалицию "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" только "ради участия". "Объединенный список" не присоединится к коалиции, если ему изначально предложат роль "четвертого колеса" или довеска, заявил министр внутренних дел Марис Кучинскис, представляющий эту политическую силу.