Ринкевич: для Латвии Вторая мировая завершилась лишь через 50 лет после ее фактического окончания

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 8 мая на заседании Совета безопасности ООН, которое было организовано Эстонией и приурочено к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, призвал принять во внимание уроки боевых действий, сообщили агентству LETA в министерстве иностранных дел.

Министр напомнил, что окончание Второй мировой войны не принесло освобождения Латвии и ряду стран Центральной и Восточной Европы. Вместо свободы Латвия была оккупирована и подверглась репрессиям и угнетению тоталитарного режима. Вторая мировая война закончилась для Латвии почти пятьдесят лет спустя, поэтому Латвия не присутствовала при создании ООН в 1945 году, сказал Ринкевич.

Ринкевич отметил, что ООН играет важную роль в обеспечении международного порядка, который необходим для предотвращения нарушений национального суверенитета государства и территориальной целостности. Министр подчеркнул, что многосторонние отношения являются гарантом мира и безопасности.

Министр иностранных дел также обратил внимание на новые вызовы, которые брошены международной безопасности.

"Мы должны уметь выявлять и устранять гибридные угрозы, дезинформацию и продолжать активную борьбу с Covid-19. Мы поддерживаем нашу соседнюю Эстонию, которая активно занимается этими вопросами в Совете безопасности ООН во время своего председательства", — подчеркнул министр на заседании, которое проходило при участии представителей 70 стран в режиме онлайн.

В состав Совета безопасности ООН входят 15 государств — 5 постоянных (Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция) и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года. Эстония впервые вошла в Совет в 2020 году.