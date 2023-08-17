Ринкевич допускает появление других кандидатов в премьер-министры

21-22 августа президент Эдгар Ринкевич проведет консультации по формированию нового правительства со всеми партиями, представленными в Сейме. Президент, которому согласно Сатверсме предстоит назвать следующего премьер-министра, не исключает, что еще могут появиться иные кандидаты на эту должность кроме министра благосостояния Эвики Силини ("Новое Единство"). Пока неизвестно, когда Ринкевич озвучит свое решение.

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Когда президент назовет премьер-министра

В понедельник, 21 августа, Ринкевич встретится в Рижском замке с "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян и "Объединенным списком", во вторник, 22 августа, с Национальным объединением, "Прогрессивными", "Стабильностью" и "Латвией на первом месте".

В графике встреч партии ранжированы по величине представительства в Сейме: сначала президент встречается с самой многочисленной фракцией и далее по убыванию.

Президент воздержался от предварительной оценки пока единственного кандидата в премьеры — министра благосостояния Эвики Силини, которую выдвинуло "Новое Единство". Ринкевич не исключил, что еще могут появиться другие кандидаты, поскольку Латвия является демократической страной.

На пресс-конференции после встречи с Кариньшем Ринкевич не назвал точно дату, когда он номинирует премьер-министра. После обеда вторника, 22 августа, президент определится с тем, понадобятся ли дополнительные политические консультации. С учетом того, что на повестке дня уже обсуждение госбюджета-2024, глава государства выразил надежду, что Сейм сможет утвердить правительство в течение нескольких недель.

Далее Ринкевич, известный своим чувством юмора, с улыбкой добавил, что не хотел бы указывать срок, после которого придется издавать "приказ номер 2". Так в политических кругах по сей день называет распоряжение президента Валдиса Затлерса о роспуске 10-го Сейма в 2011 году. В то время Ринкевич занимал должность главы Президентской канцелярии.

Президент уклонился от конкретной оценки возможных моделей новой правящей коалиции, подчеркнув лишь, что правительство должно иметь "широкую поддержку в Сейме".

Предполагается, что в новую коалицию могут войти "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), Союз зеленых и крестьян (16) и "Прогрессивные" (10). В уходящем правительстве состоят "Новое Единство" (26), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13). Ранее неофициально в эфире LTV прозвучала версия, что оптимальной в кулуарах называют коалицию "Нового Единства", СЗК, "Прогрессивных" и "Объединенного списка" (всего 67 голосов), в этом случае Нацобъединение останется в оппозиции.

Согласно закону, члены Кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства до тех пор, пока Сейм не выразит доверия новому правительству.

О чем политики должны рассказать президенту

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"При формировании новой коалиции предлагаю выдвинуть конкретную цель — чтобы Латвии к 2030 году достигла среднего индекса благосостояния ЕС, особое внимания уделяя образованию и науке, привлечению инвестиций, сокращению регионального и экономического неравенства нашей страны — жители Риги и Латгалии должны чувствовать себя одинаково хорошо, здравоохранению, внешней и внутренней безопасности страны и экономическая конкурентоспособность Латвии. В переговорах с представителями партий я призову политические силы представить свое видение достижения этих целей. Следующее правительство может и должно заложить основу для этой работы", — говорится в письме президента парламентских фракциям.

Ринкевич обозначил и то, какие задачи являются безотлагательными, и политики должны сформулировать свое представление и о том, как их решать:

работа над госбюджетом-2024; борьба с инфляцией, выравнивание тарифов на электроэнергию для жителей Латвии, улучшение работы Регулятора с целью сбалансировать интересы государственных монополий и жителей; содействие кредитованию народного хозяйства, мероприятия по снижению негативных последствий для жителей и предприятий стремительно растущих процентов по кредитам; существенное повышение финансирования государственной внутренней безопасности, включая пересмотр зарплат сотрудников системы внутренних дел; укрепление восточной границы Латвии и ускоренном порядке; разумные и умеренные перемены в системе образования и здравоохранении.

От кандидата в премьер-министры президент хочет получить заверения в неизменности внешнеполитического курса и политики безопасности Латвии — в том числе, в отношении поддержки Украины и последовательного соблюдения режима санкций против России и Беларуси.