Ринкевич: доверие общества связано со способностью судебной власти разъяснять свои решения

Доверие общества к судебной власти зависит от ее способности объяснять свои решения, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с председателем Верховного суда Айгаром Струпишсом, который также является председателем Совета юстиции.

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Как сообщила агентству LETA руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, в ходе беседы Ринкевич заявил, что доверие общества к судам зависит прежде всего, от качества судебных решений, особенно от их обоснованности. Для обеспечения качества требуются образованные, компетентные судьи, а также работники судов.

Он отметил, что Верховный суд и Совет юстиции играют решающую роль в укреплении судебной системы, делая ее понятной для общества. На общественное доверие также влияет способность судебной власти разъяснять судебные решения, особенно в делах, касающихся деликатных и важных для общества вопросов.

Президент положительно оценивает включенную в стратегию Совета юстиции задачу по развитию навыков представителей судебной власти по предоставлению понятной, конкретной и своевременной информации широким кругам общества. Также, по мнению Ринкевича, доверие общества к судебной власти зависит от эффективного исполнения судебных решений, особенно важно исполнение судебных решений о временной защите от насилия, иначе этот инструмент неэффективен.

В ходе встречи официальные лица обсудили стратегии Верховного суда и Совета юстиции на 2021-2025 годы, укрепление институциональной независимости и эффективности судов, в том числе работу по отбору судей, вопросы политики вынесения приговоров.

Президент принял приглашение участвовать в заседании Совета юстиции и проводить регулярные встречи с председателем Верховного суда.