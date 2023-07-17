Ринкевич: доверие общества связано со способностью судебной власти разъяснять свои решения
Foto: LETA

Доверие общества к судебной власти зависит от ее способности объяснять свои решения, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с председателем Верховного суда Айгаром Струпишсом, который также является председателем Совета юстиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщила агентству LETA руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, в ходе беседы Ринкевич заявил, что доверие общества к судам зависит прежде всего, от качества судебных решений, особенно от их обоснованности. Для обеспечения качества требуются образованные, компетентные судьи, а также работники судов.

Он отметил, что Верховный суд и Совет юстиции играют решающую роль в укреплении судебной системы, делая ее понятной для общества. На общественное доверие также влияет способность судебной власти разъяснять судебные решения, особенно в делах, касающихся деликатных и важных для общества вопросов.

Президент положительно оценивает включенную в стратегию Совета юстиции задачу по развитию навыков представителей судебной власти по предоставлению понятной, конкретной и своевременной информации широким кругам общества. Также, по мнению Ринкевича, доверие общества к судебной власти зависит от эффективного исполнения судебных решений, особенно важно исполнение судебных решений о временной защите от насилия, иначе этот инструмент неэффективен.

В ходе встречи официальные лица обсудили стратегии Верховного суда и Совета юстиции на 2021-2025 годы, укрепление институциональной независимости и эффективности судов, в том числе работу по отбору судей, вопросы политики вынесения приговоров.

Президент принял приглашение участвовать в заседании Совета юстиции и проводить регулярные встречи с председателем Верховного суда.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Kā kvalificēts e-paraksts palīdz sadzīvē un darbā
Инженер-робототехник: профессия будущего – освоить можно уже сегодня
Интервью с искусственным интеллектом: востребованный специалист, какой он?
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Kā kvalificēts e-paraksts palīdz sadzīvē un darbā
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх