Ринкевич: ЕС должен послать твердый и четкий сигнал третьим странам, что обход санкций недопустим

Европейский союз должен направить твердый и четкий сигнал третьим странам, что обход санкций недопустим, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

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В очередном обсуждении Советом по иностранным делам ЕС российской агрессии против Украины Ринкевич подчеркнул важность военной поддержки.

"ЕС должен оказать всю необходимую военную поддержку вооруженным силам Украины в борьбе с российской военной агрессией. Военная поддержка Украине должна быть оказана как можно быстрее, в больших объемах и в долгосрочной перспективе. Поэтому Латвия полностью поддерживает повышение на 3,5 млрд евро потолка общего финансирования Европейского механизма мира ", — заявил министр иностранных дел.

При этом Ринкевич отметил, что Европейский механизм мира должен быть сохранен как глобальный инструмент, с помощью которого поддерживаются и другие регионы, в том числе африканские страны.

Ринкевич подчеркнул, что также следует обеспечить необходимое финансирование миссии военной поддержки ЕС в Украине, чтобы миссия могла полноценно функционировать и достигать поставленных целей, в том числе передать необходимую военную технику Вооруженным силам Украины после завершения учений украинских военных.

В вопросе санкций против России министр иностранных дел призвал к скорейшему принятию 11-го пакета санкций.

В то же время Ринкевич подчеркнул, что с попытками обойти санкции следует бороться более строго.

"Обход санкций остается одной из важнейших проблем. Особые риски наблюдаются в торговле с третьими странами. Поэтому ЕС должен направить твердый и четкий сигнал третьим странам, что обход санкций недопустим", — подчеркнул Ринкевич.

Министр также призвал незамедлительно утвердить санкции против Белоруссии, а также договориться о введении санкций в отношении лиц, несущих солидарную ответственность за преследование оппозиционного политика, журналиста, публициста и историка Владимира Кара-Мурзы.