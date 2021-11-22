Ринкевич: если Литва или Польша потребуют задействовать 4-ю статью договора НАТО, Латвия это поддержит
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Если ситуация на внешних границах Европейского союза обострится, то актуализируется созыв консультаций по применению 5-й статьи договора о НАТО, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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"Сейчас ситуация кардинально не изменилась, поэтому мы поднимем этот вопрос в начале недели. Мы готовы к этому. У нас тесная координация с нашими польскими и литовскими коллегами. У стран есть общее понимание того, что делать ", — сказал Ринкевич.

Согласно 4-й статье Вашингтонского договора, любое государство-член НАТО может запросить консультации у других государств-членов НАТО, если оно считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Как уже сообщалось, что во время расширенной гибридной атаки режим АлександраЛукашенко в последние месяцы предпринимает попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу. Большинство иммигрантов прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

ЕС обвинил минский режим в стремлении отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции против Беларуси, введенные в ответ на жестокое подавление протестов в прошлом году.

В этих обстоятельствах премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО должно предпринять "конкретные шаги" для разрешения миграционного кризиса на границе с Беларусью, поэтому Варшава вместе с Литвой и Латвией может запросить консультации в соответствии с 4-й статьей договора Североатлантического альянса.

В свою очередь, 5-я статья договора НАТО гласит, что государства-члены Альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

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"Новое Единство" Варшава Латвия Александр Лукашенко Беларусь Литва НАТО Польша Эдгар Ринкевич
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