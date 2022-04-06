Ринкевич: если Россию не остановить в Украине, она продолжит агрессию в Европе

По мнению министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, если Россию не остановить в Украине, она продолжит агрессию в Европе.

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В среду глава латвийского внешнеполитического ведомства встретился в Брюсселе с министрами иностранных дел стран Балтии и Бенилюкса, где обсуждалась ситуация в Украине, а также дальнейшие шаги на российскую агрессию.

Ринкевич заявил, что крайне важно тесное взаимодействие с союзниками в ЕС и при оказании помощи Украине, и при поддержании жесткой политики санкций и международной изоляции в отношении России и Беларуси.

Министр иностранных дел ЛР также выразил поддержку дальнейшим ограничительным мерам в отношении основных источников доходов России, включая нефть и уголь. Также он выступает и за запрет захода российских судов в порты ЕС.

Ринкевич убежден, что если Россию не остановить в Украине, она продолжит агрессию в Европе. Поэтому Россию нужно остановить,не дав ей восстановить свои возможности и стремление к войне в долгосрочной перспективе. Министр заявил, что необходимо продолжать и укреплять различную поддержку Украине.