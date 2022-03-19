Ринкевич: это 9 мая будет одним из самых сложных за последние годы

"Это будет одним из самых сложных 9 мая за последние годы", — в эфире передачи Nedēļa. Post scriptum TV24 сказал министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс (Новое Единство).

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Так он ответил на вопрос, будет ли 9 мая проверкой отношения русскоязычных к Латвии и войне в Украине.

"До тех пор, пока это мероприятие памяти, до тех пор, пока люди кладут цветы, что мы делаем 8 мая, а они 9 мая, это одно — почтить своих дедушек, бабушек, отцов и матерей. Если люди хотят это делать, то хорошо, но если появится желание чествовать российскую агрессию в Украине, показать некоторый империализм, я думаю, что в таком случае надо принять решения, не допускающие этого", — призвал министр.

Ринкевич указал, что решение будет за каждым самоуправлением, а значит, это будет проверка для всего общества. Министр не считает, что этот день надо запретить. По его мнению, самоуправления должны установить конкретные правила, временные отрезки и ограничения, за соблюдением которых будет следить полиция.

"Это проверка нашей демократичности и верховенства права, лояльности этой группы людей и нашей способности показать, что вещи можно делать цивилизованно, но есть определенные линии, которые нельзя переступать", — подытожил министр.

Ранее министр юстиции Янис Борданс (Консервативные) призвал самоуправления не выдавать разрешения на проведение мероприятий в честь 9 мая.