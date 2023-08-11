Ринкевич: это политические консультации, а не переговоры о формировании правительства
Foto: LETA

В соответствии с 56-й статьей Сатверсме Кабинет министров формируется лицом, приглашенным президентом, поэтому любые предстоящие переговоры между политиками о возможном сотрудничестве в настоящее время считаются политическими консультациями, а не формированием правительства, написал президент Эдгар Ринкевич.

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Он отметил, что ждет плана действий премьер-министра Кришьяниса Кариньша 17 августа.

Как сообщалось ранее, Кариньш начинает переговоры о формировании новой правительственной коалиции. В качестве партнеров он видит Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". В отставку премьер пока не собирается.

Кариньш заявил, что не уйдет в отставку, и будет исполнять обязанности премьера и параллельно формировать новое правительство. Таким образом, он развеял слухи о том, что планирует занять пост министра иностранных дел, а в кресле премьера окажется министр финансов Арвилс Ашераденс.

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