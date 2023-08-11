Ринкевич: это политические консультации, а не переговоры о формировании правительства

В соответствии с 56-й статьей Сатверсме Кабинет министров формируется лицом, приглашенным президентом, поэтому любые предстоящие переговоры между политиками о возможном сотрудничестве в настоящее время считаются политическими консультациями, а не формированием правительства, написал президент Эдгар Ринкевич.

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Он отметил, что ждет плана действий премьер-министра Кришьяниса Кариньша 17 августа.

Atbilstoši Satversmes 56.pantam Ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to aicina Valsts Prezidents, līdz ar to jebkādas darbības pašlaik uzskatāmas par politiskajām konsultācijām, nevis valdības veidošanu. Gaidu Ministru prezidentu ar rīcības plānu 17.augustā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 11, 2023

Как сообщалось ранее, Кариньш начинает переговоры о формировании новой правительственной коалиции. В качестве партнеров он видит Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". В отставку премьер пока не собирается.

Кариньш заявил, что не уйдет в отставку, и будет исполнять обязанности премьера и параллельно формировать новое правительство. Таким образом, он развеял слухи о том, что планирует занять пост министра иностранных дел, а в кресле премьера окажется министр финансов Арвилс Ашераденс.