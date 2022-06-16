Ринкевич: европейские лидеры не должны бояться спровоцировать Путина

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в среду заявил, что европейских лидеров не должен сдерживать страх спровоцировать президента России Владимира Путина, а международное сообщество не должно оказывать давление на Украину, заставляя ее пойти на уступки для прекращения войны.

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В эксклюзивном интервью CNN Ринкевич, находящийся с визитом в Вашингтоне, обозначил ключевые цели Латвии в подходе НАТО к восточному флангу, а именно долгосрочное военное присутствие, а также выразил обеспокоенность нарастающим продовольственным кризисом, вызванным российской блокадой портов Украины.

Ринкевич не стал называть конкретных имен европейских лидеров, которых он подверг критике, однако он отметил, что те боятся спровоцировать Путина. Речь идет, в частности, о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, который недавно заявил: "Мы не должны унижать Россию, чтобы когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход через дипломатические решения".

По мнению главы латвийского внешнеполитического ведомства, такой подход "нерационален". В интервью CNN он также отметил, что "во многих столицах необходимо изменить менталитет". Ринкевич заявил, что дипломатические контакты мировых лидеров с Путиным в попытке заставить его прекратить войну не дали результатов. Глава МИД Латвии отметил, что, по его мнению, русских могут остановить только украинцы и только их борьба.

Эдгар Ринкевич заметил также, что Росия не смогла бы начать войну "без поддержки населения … без такого рода промывания мозгов людей через пропагандистские каналы".

Кроме того, министр иностранных дел Латвии поблагодарил США за военную помощь Украине и сказал, что европейским союзникам следует наращивать производство военной техники.

Ринкевичс также подчеркнул, что "никто не должен подталкивать Украину к уступкам России", предполагая, что эти уступки смогут остановить войну. Министр считает, что это может сработать лишь на какое-то время и станет постоянным сдерживающим фактором для будущей российской агрессии.

"Давайте не будем повторять эту ошибку. Россия ведет эту войну не из-за расширения НАТО или недопущения Украины в НАТО или ЕС. Речь идет о разрушении Украины, получении земель, восстановлении империи", — сказал он.

Глава МИД Латвии считает, что для предотвращения будущей военной угрозы со стороны Москвы "Россия должна оказаться в ситуации, когда ее военная и экономическая машина окажутся в таком состоянии, что она не может начать какую-либо военную наступательную операцию". Ринкевич также полагает, что введение санкций поможет сдерживать войну в будущем.

В то время как лидеры НАТО готовятся к встрече в Мадриде, Ринкевич сказал, что Латвия, граничащая с Россией и Беларусью, видит очень конкретные меры, которые необходимо принять для укрепления безопасности в странах Балтии, главная из которых — долгосрочное присутствие войск НАТО.

Министр иностранных дел рассказал CNN, что крайне важно послать "четкий сигнал России", что Латвия является территорией НАТО и не пойдет на уступки "ни на дюйм".

"Мы хотим избежать ситуации, когда части Балтии могут быть оккупированы, а потом освобождены войсками НАТО, чтобы мы не получили новые Бучи и Мариуполи", — резюмировал Эдгар Ринкевич.

В преддверии саммита НАТО, который состоится в конце июня в Мадриде, министр иностранных дел Латвии встретится в США с законодателями и представителями администрации Джо Байдена.