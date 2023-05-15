Главная задача нового президента Латвии будет связана с обеспечением внешней безопасности, заявил в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 один из кандидатов в президенты, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Ринкевич отметил, что еще предстоят переговоры и дискуссии о поддержке его кандидатуры. "Процесс только начался", — сказал он.

Как сообщалось, "Объединенный список" выдвинул на пост президента Улдиса Пиленса, "Прогрессивные" — активистку латышской диаспоры Элину Пинто, а "Новое Единство" — Ринкевича.

Действующий президент Эгил Левитс сначала согласился, а затем отказался баллотироваться на второй срок, так как не смог заручиться единогласной поддержкой коалиции.

Президентские выборы состоятся 31 мая.