Ринкевич готов к самым различным сценариям формирования правительства

Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич, выдвинутый на эту должность премьерской партией "Новое Единство", готов принять самые различные сценарии формирования правительства.

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В интервью газете Diena Ринкевич подчеркнул, что сейчас правительство функционирует, оно не пало, но, если в какой-то момент эта коалиция больше не сможет продолжать свою работу, то начнется процесс консультаций, в ходе которых нужно прийти к ясности — каким может быть наилучший Кабинет министров. Вопросы о возможностях взаимного сотрудничества придется решать самим партиям.

На вопрос, допустимо ли, что следующим главой правительства может быть не представитель "Нового Единства", Ринкевич ответил, что выдвижение кандидатуры премьер-министра является результатом партийных консультаций. По мнению Ринкевича, президент должен понять, кто тот человек, который имеет поддержку большинства в парламенте, а также что мог бы делать потенциальный премьер и сформированное им правительство.

"Сейчас мы находимся в фазе, когда правительство Кришьяниса Кариньша не пало, и неизвестно, чем закончится нынешняя ситуация, поэтому я сейчас не участвую в партийных переговорах, дискуссиях. Теоретически можно принять любой сценарий развития", — сказал новоизбранный президент.

На вопрос, может ли в обозримом будущем актуализироваться вопрос о беспартийном премьер-министре, Ринкевич ответил, что в какой-то момент, если партии не могут договориться, это наилучшее решение, однако, беспартийный премьер рано или поздно должен будет сделать выбор — искать политическую поддержку или попасть в проблемную ситуацию. Это связано с тем, что в латвийской политической системе большинство Сейма несет ответственность за правительство и его руководителя. "Парламентская демократия устроена таким образом, что глава правительства и министры нуждаются в поддержке как общества [через выборы], так и парламента", — подчеркнул будущий президент.

"В свое время я начинал свою работу министром иностранных дел как беспартийный, но это продлилось всего несколько месяцев, потому что я понял: без поддержки партии я не смогу нормально и качественно выполнять свою работу. Я знаю некоторых министров образования и науки, которые были беспартийными, но именно из-за этого статуса они не смогли многого добиться. Беспартийный премьер возможен, но я не верю, что это может быть долгосрочным решением", — добавил Ринкевич.

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Напомним, что сразу после президентских выборов, на которых главой государства был избран кандидат "Нового Единства" Эдгар Ринкевич, премьер-министр Кришьянис Кариньш("Новое Единство") заявил, что нужно расширить коалицию. Сейчас коалиция состоит из "Нового Единства" (26 депутатов), "Объединенного списка (15) и Нацобъединения (13) — итого 54 голоса. За избрание Ринкевича голосовали 26 депутатов "Нового Единства", 16 — Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), 10 — "Прогрессивных" — суммарно 52 голоса. Исход президентских выборов дал повод предполагать — голосование за Ринкевича обрисовало новый состав коалиции.

На данном этапе "Новое Единство" ведет переговоры о расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными". При этом Национальное объединение и "Объединенный список" возражают против самой идеи расширения коалиции. Правительство Кариньша, тем не менее, продолжает функционировать. А в кулуарах обсуждаются самые различные сценарии того, каким может быть выход из сложившейся политической ситуации.