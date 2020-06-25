Ринкевич: границы с Беларусью и Россией Латвия не открыла не по политическим причинам

Границы с Белоруссией и Россией Латвия не открыла по эпидемиологическим, а не политическим причинам, сказал сегодня Латвийскому радио министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Он отметил, что границу могут пересекать, например, граждане Латвии, а также жители России, Украины и Белоруссии, имеющие вид на жительство в Латвии, однако к ним относится обязательное требование в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

По словам министра, с этими странами открытие границ пока невозможно из-за показателей заболеваемости.

"Это вопрос не политический, а эпидемиологический. Я надеюсь, что мы победим вирус, или появится вакцина, и столь жесткие меры больше не придется принимать. Но пока Covid-19 не побежден, мы должны быть ответственными по отношению к жителям Латвии и ЕС", — сказал министр, отметив, что постепенно границы будут открываться с теми странами, где число заболевших будет схоже с показателями ЕС.