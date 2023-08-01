Ринкевич хочет ясности о составе правительственной коалиции во второй половине августа

Состав правительственной коалиции должен определиться во второй половине августа, заявил журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи со спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом.

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Президент не стал оценивать ход коалиционных переговоров, подчеркнув, что до середины августа осталось ждать недолго.

"Надеюсь, что конечный результат, каким бы он ни был, окажется максимально благоприятным для нашей страны. Верю и надеюсь, что представители различных партий смогут найти решение, которое позволит продвинуться в решении многих вопросов, важных для национальной безопасности и экономического роста государства", — сказал Ринкевич.

Смилтенс сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались приоритеты, заявленные премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Председатель Сейма отметил, что многие вопросы уже сдвинулись с мертвой точки.

Он также положительно отозвался о Национальном объединении и Министерстве экономики, которые в настоящее время предлагают решения, связанные с привлечением рабочей силы.

"В настоящее время сотрудничество отличное. Что касается безопасности, то решения, принятые парламентской коалицией за короткое время — о введении службы государственной обороны, создании полигона в Селии, Rail Baltica — свидетельствуют о том, что этот Сейм и коалиция способны работать динамично, профессионально, решая важнейшие проблемы", — сказал Смилтенс, подчеркнув, что нынешняя коалиция является наиболее оптимальной и подходящей для решения существующих задач.

Как сообщалось, переговоры партий о будущем коалиции могут быть возобновлены на следующей неделе. В связи с отпуском правительства на этой неделе официальных переговоров не планируется.