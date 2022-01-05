Ринкевич хотел бы видеть более активную подготовку НАТО и ЕС к гибридному нападению России на Украину
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Европейскому союзу (ЕС) и НАТО следует более активно готовиться к сценарию гибридного нападения России на Украину, а не к развязыванию классической войны и полномасштабному вторжению, - заявил сегодня в интервью Латвийскому телевидению. министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Ринкевич планирует обратить внимание на необходимость более активной подготовки к гибридной угрозе против Украины на предстоящих встречах высокого уровня - как на внеочередном заседании НАТО в пятницу, так и на запланированных в этом месяце встречах министров иностранных дел и обороны Европейского союза.

"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии - полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования, но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии - более мелкие операции, различные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны поработать в этом направлении", - сказал Ринкевич.

Как сообщалось ранее, США и западные страны считают, что Россия, возможно, готовит еще одно крупномасштабное нападение на Украину.

Россия отрицает обвинения в планировании вторжения своих войск на Украину. По словам президента России Владимира Путина, Москва занимает оборонительную позицию из-за опасений, что Киев слишком сближается с НАТО.

На видео-саммите 7 декабря президент США Джо Байден предупредил Путина, что Соединенные Штаты введут беспрецедентные санкции против России, если она нападет на Украину.

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