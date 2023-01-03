Ринкевич: из-за низких зарплат МИД ощущает дефицит сотрудников

Из-за неконкурентособного предложения по зарплатам Министерство иностранных дел (МИД) сталкивается с дефицитом сотрудников, эта же проблема есть и в других учреждениях государственного управления, признал в интервью "Утренней панораме" Латвийского ТВ глава МИД Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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По словам министра, нехватка кадров не очень велика, однако люди могут не заинтересоваться вакансиями в МИД, видя предлагаемую в объявлении базовую заработную плату, которая "по крайней мере на данный момент может быть немного выше, чем зарплата продавца в магазине Lidl"

Больше всего в Министерстве иностранных дел не хватает юристов, которые также должны отвечать за контроль над санкциями. Из-за нехватки кадров в юридическом отделе министерство иногда сталкивается с трудностями при исполнении своих функций.

В МИД по-прежнему не хватает специалистов по информационным технологиям, которые могут работать не только со многими известными системами, используемыми в государственном управлении, но и с системами НАТО и Евросоюза.

"У нас сейчас достаточно серьезная ситуация, что людей найти проблематично, и люди из тех отраслей, о которых я говорил, начинают уходить, и работа может остановиться", — сказал глава МИД.

Он добавил, что в последнее время недовольство сотрудников МИД, работающих в других странах, также, как правило, вызвано колебаниями обменного курса, то есть, когда курс евро падает, у сотрудника остается меньше местной валюты, которую он может потратить.

Ринкевич выразил убеждение, что заработная плата во всей государственной администрации должна быть пересмотрена и много где увеличена, поскольку это не делалось уже очень давно.