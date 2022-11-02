Ринкевич, Кариньш и его парламентский секретарь временно откажутся от депутатских зарплат

Избранные в 14-й Сейм нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш, его парламентский секретарь Эвика Силиня ("Новое Единство") и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пока что откажутся от депутатских зарплат.
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Они обратились в президиум Сейма с заявлениями, в которых отказываются от зарплат депутат Сейма с 1 ноября и до тех пор, пока они занимают должности в уходящем Кабинете Министров.
Как сообщалось, 1 ноября 14-й Сейм собрался на свое первое заседание. Присутствовали 99 депутатов.
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