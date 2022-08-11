Ринкевич: латвийцы, которые в будущем примут гражданство РФ, не получат вида на жительство

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") отрегировал на инициативу России облегчить для русских, проживающих в странах Балтии, получение гражданства РФ. "В таком случае новоиспеченным гражданам России не будет присваиваться разрешение на пребывание и им нужно будет покинуть Латвию, соответственно нужно будет уточнять законы государства", — написал в Twitter глава МИД.

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Как уже сообщалось, Государственная дума России осенью обсудит возможность облегчить визовый режим и получение гражданства РФ соотечественникам из стран Балтии.

Tādā gadījumā jaunizceptajiem Krievijas pilsoņiem nav piešķirama uzturēšanās atļauja un viņiem jāpamet Latvija, attiecīgi būs japrecizē valsts likumi Krievija apsvērs atvieglot pilsonības piešķiršanu Baltijas valstīs dzīvojošajiem krieviem https://t.co/JU9qK1OT2J — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 11, 2022

На 1 января 2022 года, как следует из данных Управления по делам гражданства и миграции, проживали более 50 тысяч граждан России. Как известно, многие пожилые люди в Латвии делали выбор в пользу гражданства РФ, чтобы получать российскую пенсию. Возраст выхода на пенсию в России ниже, чем в Латвии.