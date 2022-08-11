Ринкевич: латвийцы, которые в будущем примут гражданство РФ, не получат вида на жительство
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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") отрегировал на инициативу России облегчить для русских, проживающих в странах Балтии, получение гражданства РФ. "В таком случае новоиспеченным гражданам России не будет присваиваться разрешение на пребывание и им нужно будет покинуть Латвию, соответственно нужно будет уточнять законы государства", — написал в Twitter глава МИД.

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Как уже сообщалось, Государственная дума России осенью обсудит возможность облегчить визовый режим и получение гражданства РФ соотечественникам из стран Балтии.

На 1 января 2022 года, как следует из данных Управления по делам гражданства и миграции, проживали более 50 тысяч граждан России. Как известно, многие пожилые люди в Латвии делали выбор в пользу гражданства РФ, чтобы получать российскую пенсию. Возраст выхода на пенсию в России ниже, чем в Латвии.

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