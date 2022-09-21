Ринкевич: Латвия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другого вида визы тем гражданам России, которые попытаются избежать мобилизации", - написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Он также указал, что Латвия не будет менять установленные 19 сентября ограничения для российских граждан с шенгенскими визами на пересечение границы.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в России начинаются мероприятия по частичной мобилизации. Об этом в специальном обращении к гражданам страны заявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля.

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