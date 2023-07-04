Ринкевич: Латвия не собирается смягчать политику санкций против России

Латвия не собирается смягчать политику санкций против России, заявил во вторник, 4 мая, после заседания правительства министр иностранный дел, новоизбранный президент страны Эдгар Ринкевич. В закрытой части заседания Кабинет министров рассмотрел и поддержал информационный доклад МИД об усилении санкций в отношении России.

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Ринкевич пояснил, что доклад был подготовлен потому, что прошло полтора года с момента полномасштабного вторжения России в Украину и с тех пор, как Латвия, как член Европейского Союза применила различные виды экономических санкций, сообщает агентство LETA.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Латвия и впредь будет последовательно выступать за применение санкций против России во всех сферах. Также Латвия не ищет возможностей смягчить санкции или соглашаться на призывы к их смягчению, хотя разговоры об этом время от времени идут в ЕС.

Латвия планирует обращать внимание на те страны, в которых внезапно увеличился эксперт латвийских товаров, или импорт из этих стран, что может означать обход санкций. Предусматривается работать над предотвращением обхода санкций, более строго следить за применением санкций, работая с ЕС, чтобы это стало общеевропейской практикой.

На вопрос, есть ли опасения по поводу применения санкций, Ринкевич отметил, что санкционная политика становится все более сложной и многогранной. Нужно разъяснять эту политику и работать с компаниями, которые хотят соблюдать санкции и хотят добросовестно хотят получать совет.

Правоохранительные учреждения уже фиксировали случаи конкретного нарушения санкций. По словам главы МИД, не все считают, что на них распространяются санкции. Ринкевич подчеркнул, что соблюдение санкций в Латвии — это постоянная работа со всеми задействованными структурами.

"На мой взгляд, есть некоторые улучшения, но время от времени в МИД также обращаются с вопросами о том, как обойти санкции. Правительство утвердило то, что наша политика — это строгое применение санкций к России, пока идет война в Украине и пока в поведении России не произошло существенных изменений", — сказал будущий президент Латвии.

Ринкевич выразил удовлетворение тем, что правительство решило, перераспределив средства, изыскало 2 миллиона евро на поддержку восстановления Украины, особенно Черниговской области. По словам министра иностранных дел, необходимо готовиться к тому, что программа восстановления Украины должна быть долгосрочным планом.