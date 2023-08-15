Ринкевич: Латвия с ее традициями экуменизма является образцом для многих стран мира

Находящийся с визитом в Аглоне президент Латвии Эдгарс Ринкевич на встрече со священнослужителями различных конфессий и представителями самоуправлений напомнил, что Латвия является многонациональной и многоконфессиональной страной.

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Глава государства подчеркнул, что своими экуменическими традициями и мирным сосуществованием различных конфессий Латвия является образцом для многих других стран.

В Канцелярии президента сообщили, что Эдгарс Ринкевич прибыл в Аглону по приглашению епископа Резекненско-Аглонского диоцеза Римско-Католической Церкви Латвии. 15 августа глава государства принял участие в торжественном богослужении по случаю празднования Вознесения Пресвятой Девы Марии