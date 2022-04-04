Ринкевич: Латвия сузит дипломатические отношения с Россией

В связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами России в Украине, Латвия сузит дипломатические отношения с Российской Федерацией сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") в Twitter.

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Глава МИД отметил, что о конкретных решениях будет сообщено после завершения внутренних процедур. МИД до принятия решений от комментариев воздерживается.

Ņemot vērā Krievijas bruņoto spēku pastrādātos noziegumus Ukrainā, Latvija sašaurinās diplomātiskās attiecības ar Krievijas Federāciju. Par konkrētiem lēmumiem tiks paziņots pēc iekšēju procedūru pabeigšanas — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 4, 2022

В воскресенье мир содрогнулся от кадров из освобожденного от российского войск украинского города Буча. Улицы города были усеяны телами гражданских жителей, были обнаружены крупные братские захоронения. Число жертв еще уточняется.