Ринкевич: Латвия сузит дипломатические отношения с Россией
Foto: RIA Novosti/Scanpix

В связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами России в Украине, Латвия сузит дипломатические отношения с Российской Федерацией сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") в Twitter.

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Глава МИД отметил, что о конкретных решениях будет сообщено после завершения внутренних процедур. МИД до принятия решений от комментариев воздерживается.

В воскресенье мир содрогнулся от кадров из освобожденного от российского войск украинского города Буча. Улицы города были усеяны телами гражданских жителей, были обнаружены крупные братские захоронения. Число жертв еще уточняется.

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