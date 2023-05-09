Ринкевич: Латвия в сильном и едином Евросоюзе является основой развития нашего государства

Демократическая, правовая и современная Латвия в сильном, эффективном и едином Европейском союзе — основа безопасности и развития нашей страны и общества, заявил, поздравляя с Днем Европы, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поддерживая Украину, которая со временем станет членом ЕС, Европа станет еще сильнее, пишет министр в Twitter.

Как сообщалось, сегодня в честь Дня Европы по всей Латвии пройдут различные мероприятия. Подробнее читайте — здесь.