Ринкевич: Латвия в сильном и едином Евросоюзе является основой развития нашего государства
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Демократическая, правовая и современная Латвия в сильном, эффективном и едином Европейском союзе — основа безопасности и развития нашей страны и общества, заявил, поздравляя с Днем Европы, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Поддерживая Украину, которая со временем станет членом ЕС, Европа станет еще сильнее, пишет министр в Twitter.

Как сообщалось, сегодня в честь Дня Европы по всей Латвии пройдут различные мероприятия. Подробнее читайте — здесь.

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