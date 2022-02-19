Ринкевич: Международное сообщество должно посылать России мощные сигналы сдерживания

В Европе существует реальная угроза возникновения вооруженного конфликта, военная агрессия России против Украины будет иметь глобальные последствия, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с главой МИД Японии Йошимасой Хаяси в рамках проходящей Мюнхенской конференции по безопасности.

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Ринкевич подчеркнул, что международное сообщество должно посылать сильные сигналы сдерживания, а также продолжать призывать Россию к деэскалации ситуации и поиску решения конфликта путем дипломатических переговоров, сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на МИД Латвии.

Оба министра согласились с важностью поддержки Украины, включая практическую помощь в укреплении устойчивости и обороноспособности страны, а также в стабилизации ее экономики.

Накануне президент США Джо Байден выступил перед журналистами в Белом доме после телеконференции с лидерами стран-союзниц США, в том числе Франции, Британии, Германии, Польши и Румынии. Со ссылкой на разведку он заявил, что Владимир Путин принял решение о новом вторжении на Украину и оно начнется в ближайшие дни под предлогом геноцида на Донбассе, о котором ложно заявляют российские официальные лица.

"Сейчас я убежден, что Путин принял решение [о новом вторжении на Украину]", — заявил президент США. Он считает, что нападение может произойти в течение недели или нескольких дней, сообщает bbc.com.

В ответ на вопрос, значит ли это, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта прекратятся, Байден сказал, что это не так.

"Пока он не начнет вторжение, дипломатическое решение остается возможным", — сказал он. Байден добавил, что если военные действия на Украине начнутся до встречи главы МИД Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном, назначенной на 24 февраля, это будет означать, что Россия "захлопнула дверь для дипломатии".