Греция не будет открывать границу для беженцев, которые стремятся попасть в ЕС из Турции. Об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил глава МИД Греции Никос Дендиас.

В интервью передаче "DELFI TV c Янисом Домбурсом" Ринкевич признал, что в ответ на решение Турции открыть свою границу для мигрантов Евросоюз может усилить принять ответные меры — в том числе, расширить программу Frontex. Латвия, по его словам, могла бы направить своих пограничников на помощь греческим коллегам.

"Мы видим, что миграция сейчас используется как оружие", — отметил Ринкевич. Министры иностранных дел стран Евросоюза на этой неделе проведут встречу, на которой будут обсуждаться совместные действия, цель которых — не допустить нового кризиса с мигрантами в ЕС.

В разговоре с Ринкевичем Дендиас заявил: "Мы не будем открывать границу, мы будем держать ее под охраной". Для того, чтобы ситуация изменилась, нужен мандат Евросоюза.

Дендиас также отметил, что информация о том, что на границе с Турцией находятся сотни тысяч человек, не соответствует действительности. Кроме того, по его словам, большая часть беженцев на границе ЕС — не из Сирии, это граждане Пакистана, Бангладеш или Афганистана, которые жили в лагерях на территории страны.