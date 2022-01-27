Ринкевич: мы должны быть готовы к долгому периоду международной напряженности

В связи с угрозой, исходящей от России, и проводимой официальной Москвой внешней политикой, общество должно быть готово к длительному периоду международной напряженности, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Эдгар Ринкевич заявил, что напряженная ситуация не разрядится через несколько недель, месяц или два, а продлится несколько лет. Важно помнить и о том, что угроза со стороны России может создаваться не только военными средствами, но и гибридными атаками.

По словам Ринкевича, Латвии следует концетрироваться больше не только на сфере обороны, но и на внутренней безопасности. "Мы в этот раз не можем давать деньги только обороне, забывая о внутренней безопасности, в которую включены учреждения пограничные учреждения, правоохранительные учреждения и учреждения государственной безопасности", — заявил глава МИД.

Министр иностранных дел отметил, что необходимо сократить разрыв между вооруженными силами и МВД. "Вооруженные силы хорошо развиты, мы знаем о многих проблемах в Министерстве внутренних дел. Это вопрос, который нельзя рассматривать в отрыве", — указал министр, добавив, что нужно строго продолжать двигаться в направлении увеличения объема финансирования, выделяемого на оборону, до 2,5 от ВВП, как это было предусмотрено ранее.

На просьбу указать период, в течение которого, по его мнению, должно быть увеличено финансирование обороны и внутренней безопасности, Ринкевичс ответил, что "следует начать рассматривать уже в контексте этого года, но обязательно в контексте бюджета следующего года".

Ранее Министерство обороны запросило дополнительное финансирование на ближайшие три года. Министр обороны Артис Пабрикс (АР!) выразил надежду, что средства будут изысканы еще действующим правительством Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") — то есть, до октябрьских выборов.

По словам Пабрикса, в ближайшие три года финансирование обороны должно составить примерно 2,5% от ВВП. Тогда работы, которые планировалось произвести через семь-десять лет, можно произвести за два-три года.

Это означает, что дополнительно на оборону нужно изыскать в ближайшие годы 350 млн евро.

Сегодня в Сейме проходят ежегодные дебаты о внешней политике.