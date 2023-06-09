Ринкевич: мы заинтересованы в том, чтобы латвийские ИТ-компании были более заметны на рынке США
Foto: Māris Morkāns

Мы высоко заинтересованы в том, чтобы латвийские компании, занимающиеся информационными технологиями (ИТ), были как можно более широко и активно представлены на рынке США, заявил на пресс-конференции после встречи с торговым представителем США Кэтрин Тай министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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При этом он подчеркнул, что Латвия заинтересована и в том, чтобы здесь были представлены американские компании.

Ринкевич отметил, что сегодняшняя встреча стала прекрасной возможностью для обсуждения двусторонних экономических отношений между Латвией и США. Он добавил, что после этой встречи Тай сможет встретиться с латвийскими компаниями и обсудить возможности инвестиций и сотрудничества.

Министр иностранных дел сообщил, что в ходе беседы обсуждалось и развитие Rail Baltica и Латвия хотела бы видеть в этом проекте в том числе инвестиции США.

Ринкевич подчеркнул, что торговый диалог между Европейским союзом (ЕС) и США развивается пусть иной раз и непросто, но позитивно. Он также отметил хороший контакт между исполнительным вице-председателем Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдисом Домбровскисом и Тай.

"Мы видим, что в нынешних экономических условиях и война России с Украиной, и весь комплекс остальных проблем требуют гораздо более серьезной координации и сотрудничества между торговыми блоками", — сказал Ринкевич.

Тай заявила на пресс-конференции, что тесно сотрудничала с Домбровскисом и сегодня появилась возможность расширить сферу сотрудничества.

Торговый представитель США подтвердила свою приверженность безопасности, демократии и росту.

"У наших стран много общих и важных вызовов: экономики восстанавливаются после пандемии и жестокого, неоправданного и необоснованного нападения России на Украину", — сказал Тай, подчеркнув, что поддержка Латвией Украины ценится во всем мире.

Тай указала, что в прошлом месяце лидеры стран G7 ввели новые ограничения на российские активы, но важно продолжать совместную работу. Она похвалила Латвию за поддержку ограничений для экономик России и Китая.

Говоря об экономическом сотрудничестве Латвии с США, Тай сказал, что Латвия является небольшой страной и частью ЕС, а прогресс и сила Латвии указывают на заметные признаки лидерства в развитии трансатлантического сотрудничества.

Ринкевич, в свою очередь, подчеркнул: "Наша сила в том, что мы являемся членом ЕС". Он сказал, что вместе с другими странами-членами ЕС ведется работа над улучшением торгового сотрудничества и продвижением инвестиционной среды.

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"Мы много говорили о том, что у нас отличное сотрудничество в области обороны и безопасности и мы хотели бы видеть также экономическое сотрудничество как часть сотрудничества в области безопасности", — сказал Ринкевич.

Ринкевич и Тай обсудили трансатлантические экономические отношения и возможности сотрудничества в будущем, включая сотрудничество в Совете ЕС и США по торговле и технологиям (СТТ) и укрепление экономической безопасности.

В ходе своего визита в Латвию торговый представитель США также встретилась с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, кроме того, она посетит Рижский технический университет и Latvijas Mobilais telefons.

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