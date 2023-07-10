Ринкевич: на саммите НАТО в Вильнюсе Украине нужно дать четкий сигнал о том, как стать членом альянса

Вильнюсский саммит НАТО должен дать четкий сигнал Украине о том, как она может стать членом альянса, сказал в интервью агентству LETA президент Латвии Эдгар Ринкевич за день до инаугурации, еще находясь в должности главы МИД. Напомним, что с 8 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел — премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), именно он будет представлять Латвию на саммите в Вильнюсе.

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По словам Ринкевича, для Латвии важно, чтобы саммит НАТО в Вильнюсе определил дорожную карту, что нужно сделать Украине и самому альянсу, чтобы Украина стала его членом, когда позволят условия. Это один из трех приоритетов Латвии на предстоящем саммите НАТО 11 и 12 июля.

Ринкевич отметил, что Латвия достигла хорошего прогресса в разработке оборонных планов НАТО и выполнении решений Мадридского саммита. Он выразил надежду на то, что в Вильнюсе будет утверждена работа, проделанная на уровне оборонного планирования, и можно будет перейти к следующему этапу — созданию конкретной военной инфраструктуры.

"Конечно, мы бы очень хотели, чтобы Швеция стала 32-м членом НАТО уже во время этого саммита, хотя информация пока еще очень противоречива. Но время еще есть. Членство Швеции в НАТО имеет решающее значение для реализации нашего и регионального планов обороны. В целом саммит касается трех вещей — Украины, прогресса и дальнейшего укрепления присутствия НАТО в Балтийском регионе и Восточной Европе в целом, а также больших надежд на то, что мы сможем поздравить Швецию как 32-го члена НАТО", — подчеркнул Ринкевич.

Говоря о том, как Латвия выполняла решения Мадридского саммита, Ринкевич отметил, что сотрудничество с союзниками было очень плодотворным. Он выразил надежду, что в Вильнюсе будет объявлено о конкретных дальнейших шагах.

Ринкевич отметил, что правительство и парламент приняли очень ответственное решение об увеличении оборонного бюджета с 2,5% до 3% ВВП к 2027 году. У Латвии много потребностей в сфере безопасности — введение службы государственной обороны, строительство полигона в Селии, развитие систем воздушной и береговой обороны.

"Для нас очень важна эффективная служба государственной обороны, и я с осторожным оптимизмом считаю, что она у нас действительно будет, учитывая большое количество добровольцев", — сказал Ринкевич.

Говоря о новом полигоне, он отметил, что Сейм одобрил его создание, а теперь предстоит практическая работа. В настоящее время Латвия успешно продвигается вперед в развитии оборонной сферы, но ясно, что "нам нельзя расслабляться ни на минуту", сказал Ринкевич.