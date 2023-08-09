Ринкевич: национальная безопасность неделима, и необходимо укреплять службы внутренних дел

Национальная безопасность неделима, и необходимо укреплять службы внутренних дел, в том числе Государственную полицию, путем решения вопросов по привлечению человеческих ресурсов, улучшения системы оплаты труда и условий труда, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич.

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В ходе встречи Ринкевич высоко оценил проводимые в Государственной полиции структурные реформы, в результате которых полиция развивается и становится более открытой для общества.

"Жители вступают в контакт с представителями Государственной полиции в самых неприятных жизненных ситуациях, ища поддержки и помощи, которую вы и предоставляете. Поэтому работа полицейского — одна из самых сложных", — сказал Ринкевич во время встречи, выразив благодарность каждому сотруднику полиции, выполняющему свою повседневную работу.

Президент также обсудил с руководством Госполиции преступления на почве ненависти в Даугавпилсе и Юрмале, которые недавно стали предметом общественного внимания, и действия в них сотрудников полиции. Ринкевич отметил, что в таких вопросах, связанных с ненавистью и национальной безопасностью, наказания слишком мягкие и вовлечение и действия Государственной полиции особенно важны с самого начала.

В завершение визита президент ознакомился с работой Центра оперативного реагирования и осмотрел экипировку, автотранспорт и спецавтомобили Государственной полиции.