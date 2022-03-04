Ринкевич: НАТО должно от мер сдерживания перейти к комплексной защите на восточном фланге

НАТО должно перейти от сдерживания к полномасштабной защите на восточном фланге, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") на внеочередной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.

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Во время встречи министр подчеркнул, что российское военное вторжение в Украину требует немедленной активизации работы Североатлантического союза по краткосрочным и долгосрочным мерам защиты и сдерживания, особенно на восточном фланге НАТО.

Ринкевич выразил мнение, что российское военное вторжение в Украину, осуществленное при поддержке Беларуси, ухудшило ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. Поэтому необходимо предпринимать шаги для повышения безопасности восточного фланга НАТО, уделяя особое внимание укреплению потенциала противовоздушной и противоракетной обороны в регионе.

Министр обратил внимание на необходимость дальнейшего увеличения бюджета НАТО. Он подчеркнул, что Латвия уже выразила решимость увеличить оборонный бюджет до 2,5% от ВВП.

На встрече Ринкевич призвал членов НАТО сделать то же самое, чтобы укрепить безопасность союзников и развеять опасения общественности по поводу любой вооруженной угрозы Североатлантическому союзу.

Министр иностранных дел Латвии также призвал членов НАТО продолжать оказывать всемерную поддержку Украине в борьбе с российской агрессией. Ринкевич добавил, что западные партнеры должны продолжать вводить новые санкции против России, чтобы снизить ее экономическую и военную способность осуществлять дальнейшую агрессию.