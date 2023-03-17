Ринкевич назвал 35 новых фигурантов "черного списка" Латвии. В их числе — Шаман, Манучаров, Маршал

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных в Латвийской Республике еще 35 человек, поддержавших российскую агрессию в Украине.
Свое решение Ринкевич принял в соответствии со второй частью 61-й статьи Закона об иммиграции, которая предусматривает запрет на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок.
- Ярослав Дронов (Шаман)
- Руслан Осташко
- Юлия Барановская
- Наталия Качура
- Кирилл Кузнецов
- Аким Гасанов
- Полина Агуреева
- Владимир Баринов
- Дмитрий Донецкий
- Денис Бочаров
- Василий Саженикин
- Александр Носков
- Алексей Иовчев
- Сергей Кифак
- Валентин Лезов
- Станислав Старовойтов
- Валерия Кудрявцева
- Надежда Бабкина
- Александр Маршал
- Вячеслав Манучаров
- Семен Багдасаров
- Ростислав Ищенко
- Спиридон Килинкаров
- Владимир Корнилов
- Родион Мирошкин
- Геворг Мирзаян
- Евгений Сатановский
- Анна Шафран (Палюха)
- Михаил Шахназаров
- Андрей Сидорчук
- Александр Сосновский
- Сергей Станкевич
- Станислав Яковлев
- Юлия Лозанова (Витязева)
- Дмитрий Евстафьев
"Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже более года и в которой ежедневно гибнут украинские мирные граждане и солдаты вооруженных сил из-за жестоких действий российских вооруженных сил, — поясняет МИД Латвии свое решение. — Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает совместную ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим".