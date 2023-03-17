Ринкевич назвал 35 новых фигурантов "черного списка" Латвии. В их числе — Шаман, Манучаров, Маршал

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных в Латвийской Республике еще 35 человек, поддержавших российскую агрессию в Украине.

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Свое решение Ринкевич принял в соответствии со второй частью 61-й статьи Закона об иммиграции, которая предусматривает запрет на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок.

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"Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже более года и в которой ежедневно гибнут украинские мирные граждане и солдаты вооруженных сил из-за жестоких действий российских вооруженных сил, — поясняет МИД Латвии свое решение. — Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает совместную ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим".