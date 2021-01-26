Ринкевич не исключает возможности судиться с AstraZeneca из-за срыва сроков
Foto: LETA

В понедельник прошла встреча министров иностранных дел Европы, где обсуждалось, как заставить большие компании выполнять свои обязательства по поставкам вакцины от коронавируса. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") рассказал Латвийскому радио, что не исключает возможности судиться — но этот вопрос может решаться только совместно с правительством и коллегами из Министерств здравоохранения и юстиции.

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"На компании сейчас оказывается большое давление и на уровне Европы, и на уровне стран-участниц. Мы считаем, что это нечестно, что они не выполняют обязательства — особенно AstraZeneca, которая на исследование и разработку вакцины получила достаточно большие деньги от Евросоюза", — рассказал Ринкевич.

Он отметил, что с этой проблемой сейчас столкнулись все члены ЕС, и что договоры с компаниями подписаны так, что возможны небольшие интерпретации.

Если дело дойдет до суда, то судиться должна каждая страна в отдельности, потому что каждая страна в отдельности заключала договор и платила за вакцины — однако, по мнению Ринкевича, это будет координированный процесс.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Развитие/За!") в своем Twitter написал, что выполнения договоров нужно добиться всеми дипломатическими, экономическими и правовыми способами. Использование вакцины AstraZeneca в Евросоюзе должны утвердить на этой неделе, и в соответствии с этой информацией Латвия будет действовать и требовать ясности о графиках поставок.

Ранее Павлютс выражал опасение, что проблемы с производством вакцин AstraZeneca могут серьезно замедлить темп вакцинации в Латвии. Если Латвия получит весной только 110 000 доз вакцины AstraZeneca вместо запланированных 424 000 доз, вероятность начала массовой вакцинации в марте будет значительно снижена.

В пятницу, 22 января, были получены плохие новости о том, что вакцины AstraZeneca будут доставлены в Европу, включая Латвию, в значительно меньшем количестве, чем планировалось ранее.

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс Эдгар Ринкевич
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