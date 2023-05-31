Ринкевич не исключает возможности высказываться на русском и не будет продолжать курс Левитса

Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич ставит упор на государственный язык как на рабочий язык президента, не исключая, что в некоторых случаях будет необходимо высказаться по-русски.

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Он добавил, что "не намерен строго придерживаться практики" своего предшественника Эгила Левитса.

По словам Ринкевича, в Латвии есть люди, "которые запутались", и один из необходимых шагов — продолжать борьбу и не допустить, чтобы российская пропаганда "отравляла атмосферу и пыталась создать волну, способствуя расколу".

"Но одними репрессивными действиями мы ничего не добьемся, поэтому нужно говорить, бороться, посещая школы, районы, общаясь с людьми, родным языком которых является и латышский, и другие языки, разъясняя политику нашей страны и призывая объединяться. Президент является инициатором и сторонником диалога", — цитирует Ринкевича портал Rus.Lsm.lv.

По его мнению, необходим «диалог, разговор, максимальный позитивизм в отношении того, как преподнести ценности латвийского государства, как обратиться к людям, которые в том или ином виде сбиты с толку или не определились, к кому они относятся — русскому миру или европейской латвийской Латвии».

Ринкевич также готов говорить по-английски и, в меньшей степени, по-французски.

Кpоме того, Ринкевич отметил, что лучшим решением для кампании Atkrievisko Latviju ("Очисти Латвию от русского") был бы девиз Latvisko Latviju ("Сделай Латвию латышской").

Ринкевич также сообщил, что задумывается о серьезной законодательной инициативе после вступления в должность президента. Рассказать об этом более подробно он сможет только после консультаций с Министерством юстиции и Министерством благосостояния.